YouTuberでモデルの中町綾が9月7日、埼玉・さいたまスーパーアリーナにて開催された『マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER』（以下「TGC 2024A/W」）に登場、カジュアルな装いで観客を魅了した。【映像】美脚際立つ中町綾の最新ショット「It BRAND STAGE」ステージに登場した中町綾は、キャップとフープピアスを身に着け、ボーダーの上にジップ付きのトップスと黒のショートパンツで登場。ウエスタンブーツ