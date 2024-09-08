◇パ・リーグ西武―ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ（2024年9月8日みずほﾍﾟｲﾍﾟｲＤ）西武・炭谷銀仁朗捕手（37）が適時三塁打を放った。2点を追う5回2死二塁で、松本晴の直球を捉えた打球は左翼フェンス直撃。この打球を近藤が一瞬、見失った隙に一気に三塁を陥れた。今季4度目の3連勝へ向けて1点差とする一打。炭谷にとって三塁打は2016年以来8年ぶりで、プロ19年目で7本目だ。