左右のモジュールを組み替えて自分好みにカスタマイズできる分割キーボード「Naya Create（ナヤクリエイト）」が登場。トラックボールなども装着できる。クラウドファンディングサービス「Kibidango」にてプロジェクトを開始する。期間は10月22日23時59分まで。価格は以下の通り。左右のモジュールを組み替えて自分好みにカスタマイズできる分割式キーボード「Naya Create（ナヤクリエイト）」Naya Create:93,800円（超早割価格67,