高橋ひかる 高橋ひかる、中町綾らが７日、さいたまスーパーアリーナで開催された『第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN／WINTER』に出演した。【動画】高橋ひかる→安斉星来→永瀬莉子→中町綾のランウェイ！美脚全開ミニスカの高橋。投球失敗のハプニングを起こした中町「POLO CHAMPS」ステージのランウェイを歩いた。高橋ひかるは美脚際立つタイトなミニスカート姿で登場し、その後、安斉星来