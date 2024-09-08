◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（８日・東京ドーム）巨人・阿部慎之助監督が「勝負の９月」に大きく打線を動かした。前日（７日）の土壇場９回２死に、代打で起死回生の同点打を放った中山礼都内野手（２２）を「７番・遊撃」でスタメンに抜擢。同じく打撃好調の秋広優人内野手（２１）も「６番・一塁」で約３か月ぶりに先発起用。「８番・右翼」の浅野翔吾外野手（１９）ら若手を積極的に使う打線を組んだ。ここまで