【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＴＳ（防弾少年団）のリーダー、ＲＭ（アールエム）がフィーチャリングアーティストとして参加した米ラッパーのミーガン・ザ・スタリオンの新曲「ＮｅｖａＰｌａｙ」（６日発売）が海外のチャートで上位にランクインした。「ＮｅｖａＰｌａｙ」は７日に世界最大の音楽配信サービス・スポティファイでストリーミング再生回数が４５０万回を超え、「デイリートップソンググローバ