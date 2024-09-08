ドイツ・ベルリンで9月6日から開催されている国際展示会「IFA 2024」にあわせて、Lenovoが独自イベント「Lenovo Innovation World'24」を開催しました。“Smarter AI for you”と銘打たれていた通り、最新プロセッサを搭載したCopilot+ PCの投入が発表されています。今回マイナビニュースも招待を受けたので、ベルリンでの現地取材に参加してきました。忙しい方向けにまとめておくと、この手のグローバルイベントとしてはややひさ