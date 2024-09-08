「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」（フジテレビ系）に立憲民主党の代表選（２３日投開票）に立候補している野田佳彦元首相、枝野幸男前代表、泉健太代表、吉田晴美衆院議員が出演し、コメンテーターで、元大阪府知事の橋下徹氏からの厳しい追及にタジタジとなった。自民党総裁選（１２日告示、２７日投開票）の裏番組と揶揄され、注目度が上がっていない立憲代表選に橋下氏は「みなさん議論がものすごくおとなしい。お行儀が良す