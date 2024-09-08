◆関西学生秋季リーグ戦第１節２回戦立命大６―２関学大（８日・わかさスタジアム京都）立命大は、春王者の関学大を破り、リーグ戦の連敗を「１１」で止めた。初回に１死満塁から押し出しで１点を先制すると、続く６番の大橋誠斗一塁手（４年＝智弁学園）がレフト前に２点適時打。２回には１死満塁でプロ注目の竹内翔汰中堅手（４年＝創志学園）が右犠飛を放ち、１点を追加した。投げては、芝本琳平（２年＝社）が６回無失