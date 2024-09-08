◆大相撲▽秋場所初日（８日、東京・両国国技館）西三段目５９枚目の藤宗（二所ノ関）が白星発進した。東同５９枚目・北勝栄（八角）の鋭い立ち合いで突き放された。それでも土俵際で耐えると、右を差し前に出て寄り切った。先場所は１勝６敗と苦しんだ１９歳は「緊張したけれど、相手を見て自分の動きができた」とうなずいた。７日夜に放送されたＴＢＳ系「熱狂マニアさん！セブンイレブンＳＰ！力士が爆食…惣菜１位決定戦