北朝鮮の金正恩総書記は海軍基地の建設予定地を視察し、「近いうちに大型の艦艇を保有する」と強調しました。北朝鮮メディアは8日、金正恩総書記が党や軍の幹部らとともに「港湾施設の建設予定地区を見て回った」と報じました。金総書記は、東西を海に囲まれた北朝鮮は「造船業と海軍武力の発展を重視してきた」としたうえで「近代化、多機能化された海軍基地の創設は極めて要の工程だ」と指摘。近いうちに現存する施設では収容で