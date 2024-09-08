女子ゴルフの国内四大大会第2戦、ソニー日本女子プロ選手権最終日は8日、沖縄県のかねひで喜瀬CCで行われ、21歳の竹田麗央が通算19アンダー、269で国内四大大会初制覇を果たした。2週連続優勝で今季、通算ともに6勝目。