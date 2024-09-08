Instagramに投稿されたのは、猫嫌いのパパさんと保護された子猫の交流を撮影した動画です。最初は猛反対していたパパさんでしたが、いざお家で保護してみると…。あまりの変貌っぷりに「猫嫌いの人がここまで変わり果てるとはw」「パパさんサイコー！」の声が寄せられました！