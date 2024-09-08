ソニー日本女子プロゴルフ選手権女子ゴルフの国内メジャー・ソニー日本女子プロゴルフ選手権は8日、沖縄・かねひで喜瀬CC（6670ヤード、パー72）で最終日が行われた。3打差の首位で出た竹田麗央（りお・ヤマエグループHD）が5バーディー、2ボギーの69で回り、通算19アンダーでメジャー初制覇。2週連続Vは4日間首位を譲らない「完全優勝」で成し遂げた。21年に稲見萌寧（Rakuten）がマークした19アンダーの大会記録に並ぶスコア。