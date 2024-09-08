7日、オールド・トラッフォードではマンチェスター・ユナイテッドとセルティックのレジェンドマッチが開催された。インターナショナルマッチウイークとなるため、クラブの財団『MU Foundation』が資金集めのために開催した。試合は90分を戦って1-1となり、PK戦の末にセルティックが4-5と勝利しているが、注目を集めたのは現プリマス・アーガイル監督ウェイン・ルーニーのゴールだ。42分、ダレン・フレッチャーがペナルティボックス