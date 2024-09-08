新将棋会館のお披露目式が８日、東京都渋谷区千駄ヶ谷で行われた。日本将棋連盟の羽生善治会長、藤井聡太竜王、谷川浩司十七世名人、西山朋佳女流三冠らが将棋連盟創立１００年という節目の象徴である新会館の門出を祝った。（吉田祐也）東京の将棋会館の老朽化などに伴い、新会館建設プロジェクトは５年ほど前から始動していた。「将棋のまち」千駄ヶ谷での移転が決まり、現在の会館よりも千駄ヶ谷駅に近い場所に新会館は建設