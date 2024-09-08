今回もアニメージュプラスの人気記事ランキングをお届けしよう。集計期間は2024年8月30日（金）から9月5日（木）の1週間だ。それでは20位から11位まで、カウントダウン！＜8月30日〜9月5日＞【20位】「ポケモン×工芸展−美とわざの大発見−」11月開催、チケット受け付け開始！【19位】【ディズニー】世界観に浸れる♪ Francfrancの新作シリーズが素敵！【18位】【呪術廻戦】東京スカイツリーとのコラボ決定！ 描き下ろしビジュア