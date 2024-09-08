¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»°ÅÄÍ§Íü²Â¡Ê37¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ë¬¤ì¤¿¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ç»£±Æ¤·¤¿?¥ì¥¸¥§¥ó¥É?¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤Î¼Ì¿¿¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»°ÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¹ÓÀîÀÅ¹á¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡ÖFriends on ice¡×¸ø±é¸å»£±Æ¤·¤¿¡¢ÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¡¢ÎëÌÚÌÀ»Ò¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¡¢¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£´¶ÁÛ¤ò¡Öº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÚÊõÀÐ¡Û¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Êü¤Äßê¤á¤­