英歌手エルトン・ジョンは、トランプ前大統領が金正恩総書記を「リトルロケットマン」と呼んだことを「笑っちゃった。すごい」と語った。米誌バラエティが７日、報じた。トランプ氏が金氏を「リトルロケットマン」と呼んでから数年がたち、エルトンは自身のヒット曲「ロケット・マン」がそのニックネームのインスピレーションになったことに触れた。エルトンはバラエティ誌に「笑っちゃったよ。あれはすごいと思ったよ。『ド