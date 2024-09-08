[9.8 ルヴァン杯準々決勝第2戦](札幌ド)※14:00開始主審:中村太副審:大塚晴弘、塩津祐介<出場メンバー>[北海道コンサドーレ札幌]先発GK 1 菅野孝憲DF 2 高尾瑠DF 50 岡村大八DF 6 中村桐耶MF 30 田中宏武MF 88 馬場晴也MF 4 菅大輝MF 14 駒井善成MF 11 青木亮太FW 7 鈴木武蔵FW 19 スパチョーク控えGK 17 児玉潤DF 3 パク・ミンギュMF 35 原康介MF 37 田中克幸MF 70 フランシス・カンMF 8 深井一希MF 99 小林祐希FW 20 アマ