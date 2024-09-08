◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック・バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦同級１位・那須川天心―同級２位・ジェルウィン・アシロ（１０月１４日、東京・有明アリーナ）帝拳ジムは８日、ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界バンタム級３位、ＷＢＯ世界同級１０位の那須川天心（帝拳）のスパーリングパートナーとして２人のメキシカンが来日したと発表した。来月１４日、ＷＢＯアジアパシフィックバンタム級王座決定戦で同級１