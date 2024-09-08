パレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区でイスラエル軍の銃撃により米国人女性が死亡したとパレスチナのＷＡＦＡ通信、イスラエルの日刊エルサレム・ポストなどが６日に報道した。報道によると、この日ヨルダン川西岸ナブルス近郊で、イスラエル人入植地拡大反対デモに参加していたトルコ出身の米国市民権者であるアイシェヌル・エズギ・エイギさん（２６）が、デモ隊に向かってイスラエル軍が発砲した銃に頭を撃たれ致命傷を負った。