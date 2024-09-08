「バドミントン・全日本社会人選手権」（８日、鳥取産業体育館）パリ五輪混合ダブルスで渡辺勇大（２７）と組み銅メダルを獲得した東野有紗（２８）＝ＢＩＰＲＯＧＹ＝が、桜本絢子（２９）との新ペアで挑んだ女子ダブルス初戦の２回戦で川崎幸優・遠山紗希組に２−０（２１−６、２１−４）で勝利した。五輪後に“ワタガシペア”を解消し、桜本と女子ダブルスで頂点を目指すことを宣言していた。８月２８日に所属チームの五