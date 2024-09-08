兵庫県明石市の前市長・泉房穂氏（61）が8日までに自身のSNSを更新。斎藤元彦兵庫県知事（46）を巡る疑惑告発文書問題について言及した。兵庫県議会調査特別委員会（百条委員会）は6日、斎藤氏と片山安孝元副知事を証人尋問した。県は文書を公益通報として扱わず、文書を作成した元県民局長の男性を懲戒処分としたが、斎藤氏は「真実相当性がなく、誹謗（ひぼう）中傷性が高い文書だった」として保護対象でなかったと改めて主