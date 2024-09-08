歌手和田アキ子（74）が8日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に出演。パワハラ疑惑について兵庫県議会の調査特別委員会（百条委員会）で証人尋問を受けた斎藤元彦兵庫県知事（46）について言及した。番組では斎藤知事のパワハラ疑惑について特集。県職員へのアンケートの中間報告結果は伝聞がほとんどだった。和田は「擁護するわけではないが、元々知事に直接会うことがなかなかないと思う。それは普通の会社でも