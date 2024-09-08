元衆議院議員の宮崎謙介氏（43）が、8日に放送された読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」にゲスト出演。パワハラ疑惑、おねだり疑惑で兵庫県議会の調査特別委員会（百条委員会）で2度目の証人尋問を受けた斎藤元彦兵庫県知事についてコメントした。斎藤氏は百条委の証人尋問では、数々の疑惑について「記憶にない」を連発。MCを務める上沼恵美子から「なんなんだろう、この知らん顔をできるメンタルは？」と問いか