上沼恵美子（69）が、8日に放送された読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」に出演。パワハラ疑惑、おねだり疑惑で兵庫県議会の調査特別委員会（百条委員会）で2度目の証人尋問を受けた斎藤元彦兵庫県知事についてコメントした。同番組では斎藤氏の数々の疑惑を取り上げた。上沼は「なんで辞めはれへんのやろ」と素朴な疑問を投げかけ、「だれか親戚のおばさんとかおれへんのかな。『あんたな』って言ってあげる人が