【モデルプレス＝2024/09/08】THE RAMPAGEの藤原樹が7日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を披露した。【写真】THE RAMPAGE藤原樹の大胆イメチェン姿◆藤原樹、イメチェンを報告藤原は「7年ぶりのTGCでのパフォーマンス ありがとうございました」と、同日に埼玉・さいたまスーパーアリーナにて開催された「第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN／WINTER 」（以下、マイナビ TGC 2024 A／W）の出演