◇プロボクシングWBOアジア・パシフィック・バンタム級王座決定戦同級1位那須川天心（帝拳）＜10回戦＞同級2位ジェルウィン・アシロ（フィリピン）（2024年10月14日東京・有明アリーナ）帝拳ジムは8日、デビュー4連勝中でWBA＆WBC世界バンタム級3位の那須川天心（26＝帝拳）の初タイトル戦に向け、メキシコ人のスパーリングパートナー2選手が来日したことを報告した。一人はWBO世界同級3位クリスチャン・メディ