【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は７日（日本時間８日）、本拠地ロサンゼルスでのガーディアンズ戦に１番指名打者で出場し、４打数無安打だった。自己最多タイとなる４６号本塁打はお預けとなった。全４打席で、結果は遊ゴロ、二ゴロ、空振り三振、左飛だった。ドジャースは初回にエドマンの先制２点適時二塁打、パヘスの２ランなどで一挙６点を奪った。７―２で快勝し、連敗を２で止めた。大谷は