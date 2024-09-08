【AFP＝時事】サッカーUEFAネーションズリーグ（UEFA Nations League 2024-25）は7日、各地で試合が行われ、リーグBのグループ2では、イングランドが2-0でアイルランドを下し、リー・カーズリー（Lee Carsley）暫定監督の初陣を白星で飾った。今夏の欧州選手権（UEFA Euro 2024）決勝でスペインに敗れて退任したギャレス・サウスゲイト（Gareth Southgate）前監督を引き継いだカーズリー暫定監督の下、イングランドはデクラン・