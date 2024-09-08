「広島−中日」＜9月8日マツダスタジアム22回戦＞試合開始 13：30先攻：中日後攻：広島◆ 広島東洋カープ（中）秋山（遊）矢野（右）野間（三）小園（一）坂倉（左）末包（二）菊池（捕）石原（投）玉村◆ 中日ドラゴンズ（中）岡林（三）福永（一）カリステ（右）細川（左）ブライト（二）辻本（捕）木下（遊）村松（投）柳