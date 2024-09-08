２０２２年１０月１日に死去したプロレス界のスーパースター、アントニオ猪木さん（享年７９）の三回忌法要が８日、神奈川・横浜市鶴見区の総持寺で営まれた。この日は１２３人のレスラー、関係者らが訪れた。猪木さんが創設した新日本プロレスからは小島聡、タイガーマスクが出席。プロレス・格闘界からは藤波辰爾、前田日明氏、船木誠勝、佐々木健介、北斗晶、澤田敦士、力道山夫人の田中敬子さんらが故人をしのんだ。法要後