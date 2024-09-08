私たちの体は常にサインを出してくれています。サインに気づき自分の体を大切にできるかどうかで、人生が変わってしまうこともあるのです。これは体からのサインを無視してしまったために大変な思いをした筆者の体験談です。 やりがいのある仕事 当時私は介護施設で働いていました。 おじいちゃんっ子だった私は、高齢者の皆さんと触れ合う介護職は天職ではないかと感じるくらい、仕事にやりがいを感じていました。 「仕事に