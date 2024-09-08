日本将棋連盟の創立１００周年にあたる８日、東京都渋谷区に新将棋会館が完成し、同連盟とアパレルブランドのユナイテッドアローズとのコラボグッズ販売を発表した。新将棋会館はヒューリック将棋会館千駄ヶ谷ビルの１階となる。１０月１日に道場やカフェ、売店を一体化した「棋の音（きのね）」がオープンし、新会館での公式戦の対局は年明けから予定している。同ビルには来春からユナイテッドアローズのオフィスも入居予定