「ドジャース７−２ガーディアンズ」（７日、ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平選手が「１番・指名打者」でスタメン出場。４打数無安打に終わり、４日のエンゼルス戦以来、２試合ぶりのノーヒットに終わった。９月は９試合で３度目の無安打。チームは快勝で連敗を２で止めた。大谷はチームが６点を奪った初回に自身は１人で２アウトを献上。第１打席は初球を右翼ポール右を通過する大ファールを放つなどしたが結局、遊ゴロ