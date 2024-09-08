今回、Ray WEB編集部はSNSについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公のハルトには、もうすぐ付きあって1年になる彼女がいます。名前はりりあ。彼女とのお付きあいは順調だったはずなのですが……？原案：Ray WEB編集部作画：kあわせて読みたい&#128150;好きって知ってるのに…気になる彼と友だちが急接近して？・前編