パリパラリンピック・車いすテニス男子シングルス決勝で、小田凱人選手が史上最年少の金メダルを獲得し、地元の愛知県一宮市も歓喜に包まれました。車いすテニス男子シングルス決勝。小田選手は世界ランキング1位の選手を相手にマッチポイントまで追い込まれますが、逆転で勝利し、パラリンピック史上最年少となる18歳での金メダルを獲得しました。小田凱人選手：「感じたことのない緊張感もあったし、途中から凱人コー