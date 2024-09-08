2024年上半期（1月〜6月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2024年05月14日）*****草なぎ剛の主演による映画「碁盤斬り」がいよいよ上映間近となった。草なぎが演じるのは、落ちぶれても武士の誇りを捨てず、実直に生きる柳田格之進。囲碁にもその人柄が表れており、常に正々堂々と嘘偽りない勝負を心がけている。実は格之進は、過去にいわれのない嫌疑をか