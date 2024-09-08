カホクザンショウが収穫期を迎えている。山西省臨汾市襄汾県古城鎮盤道村の約33．3ヘクタールのカホクザンショウ畑の木はびっしりと赤い実をつけ、爽やかな香りが漂い、農家は豊作を喜んでいる。現地の農家は収穫シーズンを逃すまいと急ピッチでカホクザンショウの収穫、ピッキング、天日干し、加工、販売などの作業を進めており、畑や加工企業には忙しそうな雰囲気が漂っている。（提供/人民網日本語版・編集/KN）