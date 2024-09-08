◆ソフトバンク―西武（8日、みずほペイペイドーム）今季最長4連敗中のソフトバンクは西武と対戦する。5月24〜26日のロッテ戦以来の同一カード3連敗を阻止を目指す。6番は変わらず正木智也が務める。松本晴が今季3度目の先発マウンドに立つ。【ソフトバンクの西武戦スタメン】1二牧原大成2遊今宮健太3三栗原陵矢4指山川穂高5左近藤健介6右正木智也7一石塚綜一郎8捕甲斐拓也