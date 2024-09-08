中村倫也が主演を務め、土屋太鳳と共演するドラマ『Shrink−精神科医ヨワイ−』（NHK総合／毎週土曜22時）の第2話「双極症」が7日に放送され、酒井若菜演じる精神保健福祉士の岩国が登場。彼女がささやいた言葉に、ネット上には「分かる〜！！」「激しく同意」などの声が集まった。【写真】穏やかで温かい精神科医を中村倫也が好演本作は『Shrink〜精神科医ヨワイ〜』（原作・七海仁、作画・月子）を実写化した「観（み）るカ