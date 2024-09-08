◆イースタン・リーグ日本ハム―巨人（８日・龍ケ崎）巨人は８日、イースタン・日本ハム戦のスタメンを発表した。先発は高橋礼投手で、喜多隆介捕手とバッテリーを組む。クリーンアップには立岡宗一郎外野手、フリアン・ティマ外野手、喜多隆介捕手が入った。以下、巨人のスタメン。１番・左翼萩尾２番・中堅笹原３番・右翼立岡４番・三塁ティマ５番・捕手喜多６番・一塁郡７番・ＤＨウレーニ