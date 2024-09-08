日本将棋連盟は８日、東京・千駄ケ谷に新将棋会館が完成したことを記念し、羽生善治会長（５３）、藤井聡太七冠（２２）らが出席し、新会館お披露目式を行った。新将棋会館は「将棋を次の１００年へ」というテーマの下、東京の地から次の時代へ将棋文化をつなげる「粋いき・新将棋会館」として建設を計画。１０月１日からは、将棋道場とショップに加えカフェを併設した店舗「棋の音（きのね）」もグランドオープンする。テー