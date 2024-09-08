高知新聞は今月1日で創刊120周年を迎えました。これを記念して様々な取り組みを行っていて、8日は高知新聞をより身近に感じてもらおうと、日曜市で新聞バッグを配布しました。バッグには高知新聞と同じく開通120周年を迎えたとさでん交通の路面電車を祝う特集の紙面が使われていて、1000個あまりが用意されました。また日曜市で使用できる100円分の商品券も一緒に配布され、ブースには日曜市を訪れた人たちが行列を作り新聞