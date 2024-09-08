タレントのヒロミ（59）が8日、フジテレビの「ワイドナショー」（日曜前10・00）に出演。斎藤元彦兵庫県知事（46）を巡る疑惑告発文書問題について言及した。文書は斎藤氏のパワハラなど疑惑7項目を挙げたもので、県西播磨県民局長だった男性が関係者や報道機関に配布後、県の公益通報窓口にも通報。県は公益通報者保護法の対象外と判断し、男性は停職処分を受けた後に死亡した。兵庫県議会調査特別委員会（百条委員会）は6