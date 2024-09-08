オリックス・T―岡田オリックスは8日、2010年に本塁打王に輝いたT―岡田（本名岡田貴弘）外野手（36）が今季限りで現役を引退すると発表した。後日、記者会見を行う。今季は開幕戦の先発メンバーに名を連ねたが、3試合で5打数無安打。4月11日に出場選手登録を外れてからは1軍で出場機会を得られていない。T―岡田は大阪・履正社高から高校生ドラフト1巡目で06年に入団。左の強打者として活躍し、10年にリーグ最多33本塁打を放