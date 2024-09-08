沖縄県宜野湾市長選は８日午前７時から投票が行われている。１１時現在の投票率は６・４０％（前回５・９９％）。同市長選には、新人で前市議の桃原功氏（６５）（無＝立民・共産・社民推薦）、新人で測量会社代表の比嘉隆氏（４７）（無）、元市長の佐喜真淳氏（６０）（無＝自民・公明推薦）の３人が立候補している。