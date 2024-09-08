日本航空（JAL）は、東京/成田〜台北/桃園線の季節増便を継続する。1日1往復の定期便に加え、同1往復を季節増便していた。期間は2025年3月29日まで。所要時間は東京/成田発が4時間5分、台北/桃園発が3時間5分。定期便のJL809/802便はボーイング787-8型機、季節増便のJL8663/8664便はボーイング767-300ER型機で運航する。なお、12月6日・7日・10日〜13日・15日〜18日と1月27日・28日は運休する。■ダイヤJL8663東京/成田（09：10