「beautiful people（ビューティフルピープル）」から、世界各国の軍用トレーニングシューズを現代的にアップデートする「REPRODUCTION OF FOUND（リプロダクションオブファウンド）」との、コラボレーションスニーカー第2弾が登場。9月21日（金）の発売に先がけて、オンラインストアでは先行予約がスタートしています。「REPRODUCTION OF FOUND x beautiful people」コラボ第2弾“見つけ出す：FOUND”“